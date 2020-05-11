Президент России Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Срок — 1 июня 2020 года», — говорится в документе.

На совещании с главами субъектов РФ 28 апреля президент сообщил о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Путин также заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни. Президент поручил подготовить соответствующие рекомендации, чтобы с 12 мая начинать поэтапно снимать ограничительные меры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с главой государства 6 мая заявила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдет в три этапа. По ее словам, на первом этапе предлагается разрешить возобновить работу объектам сферы торговли и услуг ограниченной площади с условием соблюдения социальных дистанций, далее, на втором — открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем этапе предлагается разрешить работать всем остальным предприятиям.

Во время пандемии Кабмин уже принял два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на шестимесячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным, они должны быть не меньше МРОТ.