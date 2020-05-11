Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения… об увеличении в 2020 году предельного размера бюджетного кредита, предоставляемого субъекту РФ на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта РФ, предусмотрев срок возврата такого кредита в декабре 2020 года. При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 20 мая. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.