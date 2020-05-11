Центральный банк и правительство до 1 июня должны разработать меры по поддержке кредитования населения и организаций после окончания действия введенных из-за коронавируса мер, соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня, ответственные: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и премьер-министр России Михаил Мишустин.