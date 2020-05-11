Период нерабочих дней в России истекает, заявил президент России Владимир Путин 11 мая в ходе телеобращения к россиянам. Ситуация в РФ позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщил президент.

«Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней», — заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Президент отметил, что выход из ограничительных мер не может быть одномоментным, смягчение этого режима должно идти осторожно, шаг за шагом, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что принятые ранее меры позволяют перейти к следующему периоду борьбы с эпидемией — к «началу поэтапного выхода из режимов ограничений». «У этого периода есть принципиальная особенность: прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом», — сказал Путин.

По его словам, выход или смягчение режимов ограничений «должны проходить при строгом соблюдений всех условий и санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей».

Путин заметил, что безрассудно забегать вперед в снятии ограничений, нужно «пройти между Сциллой и Харибдой».

Президент отметил, что принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян. «Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и, конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам», — сказал глава государства.

При этом он обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени, но губернаторы смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. Они также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.

Президент также подчеркнул, что с 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики.