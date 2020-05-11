Президент России Владимир Путин поручил создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики везде, где это возможно, начиная с 12 мая.



«Начиная с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых», — сказал Путин на совещании в понедельник.

Он отметил, что в этих отраслях занято значительное количество работников.

«Деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями, а значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками при соблюдении всех санитарных норм», — добавил он.

Также, по его словам, опыт Москвы по коронавирусу показывает, что есть возможность обеспечить работу промышленных предприятий и строек.

«Опыт многих регионов, в том числе Москвы, где с завтрашнего дня возобновят работу все строительные и промышленные предприятия, показывает, что есть возможность обеспечить их устойчивую и в то же время безопасную деятельность даже в сложных эпидемиологических условиях. Но повторю: это должны быть детально просчитанные решения глав субъектов Федерации», — отметил президент.