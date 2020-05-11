Президент России Владимир Путин предложил предоставить всем самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТ.

«Возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы», — сказал Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.