11 из 85 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

«Хотела бы вернуться к 11 мая. Если бы сегодня субъекты РФ <...> принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы 11», — сказала она. Голикова уточнила, что эти регионы могли бы выйти «не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер».

Голикова также сообщила, что больше 20 регионов России могли бы начать смягчение ограничительных мер из-за коронавируса, если обеспечат достаточно свободных больничных коек и охват тестированием. Первым показателем, необходимым для начала снятия ограничений, является коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше или равен 1.

«Сегодня 22 региона в дополнение к этим 11 (которые готовы к снятию ограничений. — Прим. ТАСС) могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тыс. населения, могли бы исполняться. Но очевидно, и мы общаемся с нашими коллегами из регионов, это достижимые показатели, и они всегда могут при определенном дополнении своих мероприятий их нарастить и обеспечить стратегию выхода из ограничительных мероприятий», — сказала она.

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен 1, но сильно различается в регионах, заявила Голикова.