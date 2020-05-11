Президент России Владимир Путин напомнил чиновникам о персональной ответственности за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса.



«Мы принимаем сложные решения в сложный период, и важно их своевременно и профессионально подготовить, но еще важнее — довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия. Обращаю внимание всех коллег: уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность», — заявил он на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса.

Путин подчеркнул, что «поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена».

Глава государства отметил, что «налаживать, отстраивать нормальную деловую жизнь, работу предприятий придется шаг за шагом, решая при этом стратегические задачи, отвечая на вызовы новой реальности, которая формируется сейчас в мире, когда жесткую встряску испытывают глобальные рынки, система мировой торговли, нарастают темпы технологической гонки». Он отметил, что именно поэтому дал поручение правительству приступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, долгосрочному развитию экономики.

«Сразу хочу подчеркнуть: задача такого плана не только в том, чтобы просто наладить ритм деловой жизни, а заметно, ощутимо продвинуться в достижении национальных целей развития, обеспечить восстановление экономики с новым качеством, за счет кардинального улучшения делового климата, условий для работы бизнеса, глубоких структурных изменений, создания эффективных, высокотехнологичных рабочих мест во всех отраслях, запуска масштабных инвестиционных проектов, проектов инфраструктурного и пространственного развития страны», — заявил Путин.

По его словам, такие задачи потребуют и значительных финансовых ресурсов, и повышения доступности кредита для реального сектора. Банк России уже снизил ключевую ставку и объявил о своей готовности к дальнейшим действиям в этом направлении, напомнил Путин. «Рассчитываю, что все эти решения поддержат спрос в экономике во втором полугодии, дадут дополнительный ресурс предприятиям, что в конечном итоге будет способствовать более быстрому восстановлению занятости», — резюмировал он.