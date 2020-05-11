Президент России Владимир Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций, добавив 12 млрд рублей.

«Практически во всех субъектах Федерации созданы и достаточно успешно работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Предлагаю, не откладывая, провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей», — сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Он напомнил, что эти средства были заложены в нацпроекты по поддержке малого и среднего предпринимательства на предстоящие годы, поэтому этот финансовый ресурс может сработать уже в текущем году.