Полный возврат к работе после пандемии коронавируса в отдельных регионах произойдет не раньше середины июня. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина, оглашенные на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.



Президент РФ сообщил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Он отметил, что пока остаются под запретом массовые мероприятия и будет действовать ряд других мер.

«Даже в лучшем случае полный возврат к работе в отдельных регионах не произойдет раньше середины июня», — считает Титов.

По его мнению, для предпринимателей показать «свет в конце тоннеля могут только губернаторы вместе с Роспотребнадзором, предоставляя четкие и реалистичные планы возвращения к работе».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009.