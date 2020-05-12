На фоне пандемии в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями, пишут «Известия» . Мошенники завлекают граждан на фальшивые сайты для получения кредитной истории. Эту информацию обещают предоставить после заполнения анкеты и оплаты в 299 рублей. Многие мошенники предлагают ее улучшить, но это будет стоить дороже — от 10 тыс. до 300 тыс. рублей. Таким образом, люди предоставляют злоумышленникам свои персональные данные, которые можно использовать для хищений средств со счетов.

По массовости этот вид мошенничества уже немногим уступает банковскому. В марте по сравнению с февралем число обращений на подобные фальшивые сайты, по данным Национального бюро кредитных историй, выросло почти на 70%, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, 90% граждан знают о существовании кредитной истории, а 20% заявляют, что «знакомились» с ее содержанием, но цифры официальных запросов кредитных историй на порядок меньше.

Эксперты фиксируют увеличение как количества запросов, так и мошеннических действий. По данным НБКИ, в феврале на сайты злоумышленников заходило до 50 тыс. посетителей, в марте этот показатель вырос до 83,6 тыс. Это происходит из-за падения доходов и мер противодействия кризису, когда государство предложило заемщикам помощь в виде кредитных каникул, прокомментировал Волков.

Дважды в год получить свою кредитную историю можно бесплатно, напомнили в пресс-службе ЦБ. Для удобного и безопасного доступа граждан к информации Банк России запустил сервис на портале госуслуг. Запрашивать ее может или сам заемщик, или банк-кредитор, куда он обратился и дал разрешение на получение такой информации.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рекомендует также регулярно заглядывать в свою кредитную историю. Не факт, что она вообще испорчена. Но в один момент исправить ее нельзя, а можно со временем улучшить, пояснила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова. По ее словам, при возможности нужно попытаться взять небольшой кредит в банке. И если своевременно вносить по нему платежи и в срок вернуть долг, то в кредитной истории появятся зеленые отметки, пояснила эксперт.