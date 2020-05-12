Вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями граждан по итогам прошлого года достигло 60 млрд рублей, вдвое перекрыв показатель 2018 года, пишет «Коммерсант» . Так, по итогам 2019-го за управление средствами пенсионных накоплений переменная часть вознаграждения (success fee) НПФ составила 31,3 млрд рублей, постоянная часть вознаграждения (management fee) — 28,3 млрд рублей. В 2018 году суммарный доход НПФ по управлению средствами в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) был почти в два раза меньше: success fee — 12,6 млрд рублей, а management fee — 20,5 млрд рублей.

По расчетам издания, доходность НПФ от инвестирования до выплат вознаграждений в 2019 году составила около 10,5% годовых. Согласно данным НПФ, фонды по итогам прошлого года суммарно разнесли по счетам застрахованных лиц 205,8 млрд рублей. То есть их средневзвешенная начисленная на счета клиентов доходность составила 8,2% годовых. В результате за управление доверенными им гражданами пенсионными средствами фонды изъяли у клиентов около 2,3 процентного пункта полученного инвестдохода.

Согласно оценке издания, суммарные расходы на доверительное управление по итогам прошлого года немногим превысили 10 млрд рублей. При этом более 80—90% полученных средств, по оценке самих фондов и независимых аналитиков, пришлось на управляющие компании, связанные с НПФ. Услуги спецдепов стоили менее 2 млрд рублей. Остальные общие и административные расходы НПФ, занимающихся ОПС, также были чуть выше 10 млрд рублей.

По мнению экспертов, в рамках рынка доверительного управления вознаграждение НПФ по ОПС является одним из самых больших, сопоставимым с паевыми инвестиционными фондами, считающимися самым дорогим инструментом для клиентов. Также пенсионный продукт выполняет социальную функцию, а значит, вознаграждения по нему должны быть «значительно более скромные».