Вознаграждение негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за управление пенсионными накоплениями граждан по итогам прошлого года достигло 60 млрд рублей, вдвое перекрыв показатель 2018 года, пишет «Коммерсант». Так, по итогам 2019-го за управление средствами пенсионных накоплений переменная часть вознаграждения (success fee) НПФ составила 31,3 млрд рублей, постоянная часть вознаграждения (management fee) — 28,3 млрд рублей. В 2018 году суммарный доход НПФ по управлению средствами в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) был почти в два раза меньше: success fee — 12,6 млрд рублей, а management fee — 20,5 млрд рублей.

По расчетам издания, доходность НПФ от инвестирования до выплат вознаграждений в 2019 году составила около 10,5% годовых. Согласно данным НПФ, фонды по итогам прошлого года суммарно разнесли по счетам застрахованных лиц 205,8 млрд рублей. То есть их средневзвешенная начисленная на счета клиентов доходность составила 8,2% годовых. В результате за управление доверенными им гражданами пенсионными средствами фонды изъяли у клиентов около 2,3 процентного пункта полученного инвестдохода.

Согласно оценке издания, суммарные расходы на доверительное управление по итогам прошлого года немногим превысили 10 млрд рублей. При этом более 80—90% полученных средств, по оценке самих фондов и независимых аналитиков, пришлось на управляющие компании, связанные с НПФ. Услуги спецдепов стоили менее 2 млрд рублей. Остальные общие и административные расходы НПФ, занимающихся ОПС, также были чуть выше 10 млрд рублей.

По мнению экспертов, в рамках рынка доверительного управления вознаграждение НПФ по ОПС является одним из самых больших, сопоставимым с паевыми инвестиционными фондами, считающимися самым дорогим инструментом для клиентов. Также пенсионный продукт выполняет социальную функцию, а значит, вознаграждения по нему должны быть «значительно более скромные».

Пенсионные накопления НПФ сократились более чем на 15 млрд рублей
Пенсионные накопления НПФ сократились более чем на 15 млрд рублей

Более негативной была динамика только по итогам последнего квартала 2018 года.