Газпромбанк предлагает оформить кредит наличными по ставке от 7,2% годовых. Как уточняют в ГПБ, минимальная ставка распространяется на суммы от 1,5 млн до 5 млн рублей и действует при условии страхования жизни и здоровья клиента.

Остальные ставки зависят от суммы кредита, которая может составлять от 50 тыс. рублей.

Зарплатные клиенты Газпромбанка могут оформить потребительский кредит полностью дистанционно через мобильное приложение «Телекард 2.0» — от подачи кредитной заявки до получения денежных средств на счет.



В Газпромбанке также доступно рефинансирование потребительских кредитов, выданных другими кредитными организациями, под 9,5% годовых.

