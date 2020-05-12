Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении до 10 млн рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, говорится в сообщении Банка России. Вкладчики смогут рассчитывать на повышенное страховое возмещение, если на их счетах оказались средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, выплаты по исполнению решений суда, но только если у банка была отозвана лицензия или введен мораторий на выплаты по вкладам в течение трех месяцев с момента поступления денежных средств на счет.

Также выплата страхового возмещения в размере до 10 млн рублей будет распространяться на счета и депозиты для капитального ремонта многоквартирных домов.

Документ распространяет ССВ на потребкооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации — исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 млн рублей.

Поправки предусматривают изменение критериев назначения банкам повышенных ставок страховых взносов, когда проценты по депозитам превышают базовый уровень их доходности, для валютных вкладов, а также сберегательных сертификатов без права получения вклада по требованию.