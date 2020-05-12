Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина о смягчении банковской политики в части кредитования, сообщается на сайте Кремля. По его мнению, это необходимо для поддержки инвестиционных программ.

«Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств», — сообщил Сечин.

Он отметил, что это доступность кредитования на условиях, которые приняты сейчас ЦБ. «Это рублевые кредиты в тех пределах, в которых находится наша банковская система», — пояснил глава «Роснефти».

«Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов», — сказал Сечин.