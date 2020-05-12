Онлайн-конференция «Инвестиции в иностранные ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже» состоится 20 мая 2020 года. Цель мероприятия — дать частным инвесторам полезную информацию об инвестиционных возможностях международного фондового рынка, доступных на Санкт-Петербургской бирже.

На конференции будут обсуждаться:

инструменты, доступные частным инвесторам на Санкт-Петербургской бирже;

различные инвестиционные стратегии, актуальные в текущей ситуации на финансовых рынках;

вопросы налогообложения доходов по зарубежным ценным бумагам;

практический опыт составления инвестиционных портфелей из американских ценных бумаг;

технические вопросы участия в торгах иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже.

Участники конференции смогут сравнить различные стратегии инвестирования в иностранные ценные бумаги, познакомиться с ведущими экспертами и получить ответы на свои вопросы от профессионалов фондового рынка.



Мероприятие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

При регистрации вы получаете:

доступ к трансляции конференции в режиме онлайн;

видеозапись всех сессий конференции;

материалы конференции: презентации и контакты спикеров, дополнительные материалы.

Мероприятие организовано ассоциацией «Национальная лига финансовых советников» и Санкт-Петербургской биржей.