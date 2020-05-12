ВТБ расширяет линейку онлайн-операций в условиях самоизоляции и запускает дистанционное оформление пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» с помощью безбумажной технологии, говорится в релизе финучреждения.

Клиенты состоятельного сегмента получат возможность, не выходя из дома, совершить операции, которые ранее осуществлялись только в офисе.

«Состоятельным клиентам доступны операции по оформлению и изменению пакета «Привилегия-Мультикарта», а также дистанционный заказ статусной карты ВТБ. Для получения услуги достаточно позвонить персональному менеджеру, после чего сотрудник банка сформирует электронный документ и направит его клиенту на подпись в «ВТБ-Онлайн», — отмечается в сообщении.

Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе «ВТБ-Онлайн» и доступны клиенту в любое время.