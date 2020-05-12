Компания Group-IB с конца марта 2020 года обнаружила 185 мошеннических интернет-ресурсов по продаже в России поддельных справок и пропусков. Так, обнаружено 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в соцсетях и 98 Telegram-каналов. Больше половины из них (109 ресурсов) уже заблокировано.

Первые мошеннические схемы по продаже электронных пропусков появились тогда, когда столичные власти ужесточили ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. В конце апреля сообщалось о 126 мошеннических интернет-ресурсах по продаже в России поддельных справок и пропусков.