Минэкономразвития прорабатывает возможные меры поддержки арендодателей в условиях пандемии, глава министерства Максим Решетников провел встречу по этому вопросу с представителями рынка. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития, статс-секретарь Алексей Херсонцев в ходе выступления в Госдуме.

«Мы полностью согласны с необходимостью дополнительного обсуждения мер поддержки в адрес владельцев недвижимости и арендодателей», — сказал он.

Глава ТПП просит Мишустина расширить меры поддержки бизнеса на владельцев ТЦ В палату начали поступать обращения от владельцев торговых центров и иных арендодателей, которые заявляют о том, что у них также возникают форс-мажорные обстоятельства.

Также Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Документ предусматривает продление сроков аренды для арендаторов государственной недвижимости.

Такой возможностью смогут воспользоваться арендаторы, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе. При этом обеспечительный платеж, если он внесен арендатором, подлежит возврату при условии, что арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей.

Также законопроект предлагает обязать арендодателей государственного и муниципального имущества пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года) на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Для продления срока аренды не нужно будет проводить торги или оценку рыночной стоимости объекта.