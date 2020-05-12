Пострадавшие в условиях коронавируса предприятия смогут получить государственные гарантии. Соответствующий законопроект, внесенный председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, принят Думой в первом чтении, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект «направлен на обеспечение массового и оперативного оказания государственной гарантийной поддержки предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями в условиях распространения коронавируса», говорится в релизе.

Поправками, принятыми ранее, правительство уже наделено правом предоставлять госгарантии с превышением показателей программ, предусмотренных законом о бюджете на 2020 год. Теперь предпринят следующий шаг — правительство России сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости внесения специальных изменений в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», поясняют в Госдуме.



Кроме того, вводится новый вид госгарантий — в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов). Такой механизм ориентирован на оказание массовой поддержки, поскольку, в отличие от существующего, он не предусматривает вовлечения ряда федеральных органов исполнительной власти и самого правительства РФ для отбора предприятий, принятия индивидуальных решений о предоставлении гарантий и оформления каждой гарантии.