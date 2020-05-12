Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к законопроекту о едином федеральном регистре сведений о населении РФ, согласно которой его использование для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года. Для внесения изменений документ был возвращен на второе чтение, передает ТАСС.

«До 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и (или) обязательного источника получения сведений о населении», — говорится в поправке, опубликованной в электронной базе данных нижней палаты. Ее инициатором выступил глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн. В предыдущей редакции документа обязательность использования сведений из регистра не регламентировалась.

Законопроект направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба, на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в регистре. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.



ФНС: в единый регистр населения не попадут данные о доходах Регистр будет содержать совокупность сведений о населении, а не о его платежеспособности, пояснили в ФНС.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий.