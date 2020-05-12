Поправки к закону об ОСАГО, индивидуализирующие определение тарифа по обязательной «автогражданке», приведут к установлению справедливого тарифа и будут способствовать снижению аварийности на дорогах. Такое мнение президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса приводится в релизе РСА.

Как уточняется, указанные поправки приняты Госдумой во втором чтении во вторник, 12 мая. Третье чтение законопроекта запланировано на 13 мая.

Поправки расширяют возможности для конкуренции за безаварийных водителей, а именно она является основным законом ценовых ориентиров, отмечают в РСА. Юргенс напомнил, что уже после первого этапа реформы ценообразования в ОСАГО, который Банк России начал в январе 2019 года, средняя цена полиса обязательной «автогражданки» снижалась из месяца в месяц, уменьшившись за год на 5%. «Сейчас мы видим, что этот процесс замедлился, а серьезные изменения в экономике из-за коронавируса могут вызвать обратный тренд. Поэтому принятие поправок, безусловно, своевременно», — сказал президент РСА.

Проект поправок к закону об ОСАГО предполагает, что на цену полиса будет влиять неоднократное грубое нарушение автовладельцем правил дорожного движения (проезд на красный сигнал светофора, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч). Кроме того, предполагается, что в законопроекте будут учтены предложения Банка России о временном, на период действия ограничений из-за коронавируса, «отвязывании» покупки полиса ОСАГО от получения диагностической карты. Автовладельцы должны будут представить диагностическую карту в страховую компанию в течение месяца с даты снятия ограничительных мер.



«В результате полис ОСАГО будет стоить дороже для злостных нарушителей правил дорожного движения, которые обычно демонстрируют высокую аварийность, а это, в свою очередь, станет серьезным экономическим стимулом для таких нарушителей ездить аккуратнее и приведет к снижению количества аварий на дорогах», — полагает Игорь Юргенс.