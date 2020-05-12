По адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, говорится в сообщении Минкомсвязи. Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября 2020 года, отмечает Минкомсвязь.

«Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», – сообщает ведомство.

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.

Ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на портал госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет. Ее могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Подать заявление на получение выплаты можно также до 1 октября 2020 года.

