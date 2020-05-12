Сотрудники малых и средних предприятий (МСП), которые были отправлены в вынужденный отпуск в связи с падением оборотов предприятия более чем на 50%, должны получать фиксированное пособие в 50—80% от средней зарплаты за последние полгода. Такое предложение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Для стабилизации ситуации на рынке труда эксперты ТПП считают целесообразным реализовать ряд мер. В частности, выплачивать сотрудникам, отправленным малыми и средними предприятиями в вынужденный отпуск без сохранения содержания в связи с падением оборотов более чем на 50%, фиксированное пособие за счет государственных фондов из расчета 50—80% от средней заработной платы за последние шесть месяцев, с которых были уплачены взносы в страховые фонды», — сказал Катырин.

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Также палата предлагает снизить ставки страховых взносов до 5% для субъектов МСП, у которых, по данным отчета о трудовой деятельности сотрудников, будет прирост численности работающих. Кроме того, в ТПП считают необходимым снизить на срок до 31 декабря 2020 года ставку НДФЛ с 13% до 6,5%.

Другими мерами поддержки МСП могут стать продление срока применения режима ЕНВД (единый налог на вмененный доход) до 2024 года и установление запрета на введение любых новых требований, накладывающих дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, добавил Катырин.