Общая стоимость трех пакетов экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса составляет порядка 2,9 трлн рублей, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, слова которого во вторник приводит пресс-служба палаты.

«Новый антикризисный пакет мер поддержки экономики является уже третьим по счету. Общая сумма первых двух антикризисных пакетов правительства составила 2,1 триллиона рублей, или 2% ВВП 2019 года. Объем новой программы составит порядка 800 миллиардов рублей», — подчеркнул Журавлев.

«Только на прямую субсидию малому и среднему предпринимательству направлен 81 миллиард рублей, около 300 миллиардов потребуется для списания кредитов, порядка 200 миллиардов — на налоговые каникулы, более 30 миллиардов — на вычет из страховых взносов в размере одного МРОТ. Впервые вводятся одна за другой меры прямой поддержки семей с детьми, на этот раз включая всех детей до 16 лет, наиболее нуждающейся категории граждан, эта мера может стоить государству около 200 миллиардов рублей», — уточнил сенатор.