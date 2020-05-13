Газпромбанк запустил сервис по подбору объектов недвижимости на своем сайте. Проект, реализованный совместно с крупнейшим технологичным сервисом по поиску недвижимости «ЦИАН», поможет клиентам найти подходящий вариант жилья и сразу дистанционно подать заявку на ипотечный кредит в Газпромбанке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь все возможности для поиска квартиры и оформления ипотеки собраны на одном портале, и воспользоваться ими можно не выходя из дома. Все объявления, размещенные на сайте Газпромбанка, и цены в них обновляются в онлайн-режиме одновременно с данными на ЦИАН», — говорится в релизе.



На сайте банка можно подобрать жилье на вторичном и первичном рынках. Все новостройки, представленные в проекте, уже аккредитованы Газпромбанком, то есть застройщик обладает надежной деловой репутацией. Как уточняют в банке, «это одно из преимуществ системы, ведь в случае если не требуется этап проверки застройщика, подготовка сделки проходит быстрее».

На данный момент в базе ЦИАН более 4 тыс. жилых комплексов с представленными в них 400 тыс. объектов первичного рынка и более 800 тыс. объектов вторичного рынка.

