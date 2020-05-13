В Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий судебным приставам взыскивать долги с граждан, если их доходы ниже прожиточного минимума, пишут «Известия» . В числе его авторов глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, зампред Андрей Исаев и депутаты Госдумы от ОНФ.

Как пояснил Исаев, речь идет о том, чтобы сохранить у граждан, которые попали в долговую кабалу, неприкосновенным минимальный доход, равный МРОТ. По его словам, эта норма станет социальной гарантией — кто бы ни попал в какую-либо серьезную ситуацию, он может рассчитывать на эту сумму.

Поддержать инициативу «Единой России» сейчас готовы в большинстве фракций Госдумы, за исключением КПРФ. Как пояснил зампред партии коммунистов Николай Коломейцев, сам законопроект еще никому не известен.