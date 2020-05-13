Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за «двойного удара» в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе базирующегося в Лондоне банка о региональных экономических перспективах, передает ТАСС.

Таким образом, разница с ноябрьским прогнозом банка, в котором рост ВВП РФ в 2020 году прогнозировался на уровне 1,7%, составила 6,2 процентного пункта.

В 2021 году эксперты ЕБРР предсказывают рост российской экономики на 4%.

«Перестановки в правительстве в январе 2020 года послали ясный сигнал о намерении придерживаться подхода, более нацеленного на рост и на смягчение жесткой политики последних лет», — говорится в докладе. «Вопрос заключается в том, что произойдет с политикой после двойного удара: пандемии коронавируса, которая привела к падению мирового спроса, и провала соглашения ОПЕК+ по ограничению производства нефти. Вместе они спровоцировали значительное падение нефтяных цен и привели к резкому замедлению активности. Дальнейшие переговоры между партнерами по соглашению ОПЕК+ не смогли обеспечить сокращение производства в достаточном объеме для поддержания нефтяных цен», — отмечается в документе.

«Падение цены на нефть привело к значительному обесцениванию рубля, но Центробанк РФ продолжил цикл снижения ставок, исходя из оценки, что инфляционное воздействие от обесценивания будет перевешиваться дефляционным воздействием замедления активности, вызванного коронавирусом», — заметили эксперты ЕБРР.

В докладе также говорится, что, «несмотря на диверсификацию, произведенную за последние годы, российская экономика продолжает зависеть от нефтяных цен при формировании доходной части бюджета». В связи с этим отмечается, что падение цен на нефть стало значительным фактором, оказывающим влияние на экономику России, «особенно в свете необходимости применения мер налогово-бюджетного стимулирования для компенсации воздействия пандемии».

Банк отмечает, что средства в Фонде национального благосостояния позволяют покрывать дефицит бюджета в течение нескольких лет, а также обращает внимание на то, что международные резервы «составляют 570 млрд долларов, что достаточно для того, чтобы полностью покрыть государственный долг и внешний долг». Вместе с тем отмечается, что «эта финансовая безопасность была завоевана с трудом и будет тщательно оберегаться».

При этом в документе сказано, что прогноз по России может значительно измениться как в одну, так и в другую сторону под влиянием колебаний цен на нефть, а также степени и продолжительности мер социального дистанцирования.

Также банк прогнозирует, что падение ВВП стран, в которых реализуются его программы, составит 3,5% в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса нового типа, а в 2021-м экономики вернутся к росту на уровне 4,8%.

Сокращение ВВП в 2020 году прогнозируется в каждой из этих стран (за исключением Египта, Туркмении и Узбекистана, где по итогам года ожидается экономический рост на уровне 0,5%, 1% и 1,5% соответственно).

«Кризис оказался крайне серьезным ударом, а его преодоление будет не менее сложным. Это момент не для того, чтобы прибегать к политике экономического изоляционизма и протекционизма, а для того, чтобы обеспечить для всех лучшее будущее, сохраняя международную приверженность ведению свободной торговли, борьбе с изменением климата и экономическому сотрудничеству», — заявила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.



Прогноз ЕБРР предполагает, что вызванный пандемией кризис окажет умеренное влияние на долгосрочную траекторию изменения объемов экономического производства. Уже в III квартале 2020 года ЕБРР ожидает возобновления экономического роста в странах региона. При этом в докладе отмечается, что «потенциально возможны существенные долгосрочные экономические, политические и социальные последствия» пандемии.

Список регионов, в которых сегодня активно работает ЕБРР, включает страны от Центральной Европы до Центральной Азии, страны Южного и Восточного Средиземноморья, Западный берег Иордана и Газу. Единственным членом банка, который вышел из числа стран операций и больше не получает инвестиций ЕБРР, является Чехия.

