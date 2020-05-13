Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам I квартала 2020 года составила 823 млн рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе группы.

По сравнению с аналогичным показателем за I квартал 2019 года прибыль группы упала на 97%, свидетельствуют материалы «Открытия».

При этом отмечается, что чистый процентный доход группы за отчетный квартал вырос на 21% в годовом выражении, до 18,2 млрд рублей, а чистый комиссионный доход — на 46%, до 7,9 млрд.

Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам I квартала составил 29,4 млрд рублей (минус 23% к I кварталу 2019-го). Основное негативное влияние оказала отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг.

В числе прочего отмечается, что операционный результат по страховой деятельности составил 1 млрд рублей, а операционный результат по пенсионной деятельности — 3,6 млрд рублей (минус 15%).

Совокупные активы банковской группы «Открытие» увеличились за три месяца на 1% и составили 3,288 трлн рублей. На 31 марта 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах достигла 77%, активов пенсионной деятельности — 18%, страховой — 5%.

Кредитный портфель группы до вычета резервов по итогам I квартала 2020 года увеличился на 5%, составив порядка 1,408 трлн рублей, в том числе портфель кредитов, выданных юридическим лицам, вырос на 1%, до 999 млрд, розничный — на 15%, до 408 млрд. Доля ипотеки равна 47%, потребительского кредитования — 45% в розничном кредитном портфеле группы.

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 4,5% на 31 марта 2020 года (3,8% на 31 декабря 2019-го).

Объем средств клиентов (это 67% от обязательств группы) увеличился по итогам квартала на 4% и составил 1,882 трлн рублей, в том числе объем средств физлиц вырос на 5%, до 1,031 трлн, юридических лиц — на 2%, до 851 млрд.

Общий норматив достаточности капитала группы (по «Базелю III») равнялся 13,9% на 31 марта 2020 года (12,8% на конец 2019-го). Регулятивный капитал группы на отчетную дату составил 354 млрд рублей (320 млрд тремя месяцами ранее).



«Мы будем корректировать бизнес-планы и перестраивать бизнес-модель, исходя из текущей финансовой ситуации, адаптируясь к ней и максимально смягчая ее последствия для клиентов. У банка «Открытие» и российской банковской системы большой запас прочности. Мы рассматриваем любой кризис как новые возможности для развития бизнеса», — отметил, комментируя данные отчетности, президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. В частности, он подчеркнул, что инвестиции банка в развитие IT-технологий и удаленных каналов помогли нивелировать последствия санитарно-эпидемиологических ограничений. Более 90% всех операций, включая все основные платежные операции, доступны в удаленных каналах — мобильном и интернет-банке.

