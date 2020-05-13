Британское правительство вынуждено будет резко повысить налоги с целью сокращения прогнозируемого в текущем году бюджетного дефицита в размере 337 млрд фунтов стерлингов (414,8 млрд долларов) вследствие пандемии коронавируса. Об этом пишет в среду газета Financial Times со ссылкой на служебный документ Минфина королевства, передает ТАСС.

В числе намечаемых в ближайшие несколько месяцев шагов — увеличение подоходного налога, двухлетняя заморозка индексации зарплат в госсекторе, а также ограничение повышения пенсий госслужащим. Авторы документа обосновывают необходимость принятия подобных мер тем, что страна может столкнуться с «кризисом суверенного долга», если не произойдет быстрого восстановления экономики.

Дефицит бюджета в нынешнем году, как указывают эксперты, может более чем двое превысить аналогичный показатель после финансового краха в 2008 году, который привел к десятилетию сокращения расходов в королевстве в режиме «жесткой экономии».

Документ Минфина, по сведению издания, стал достоянием гласности после того, как министр финансов Риши Сунак объявил в парламенте о решении британского правительства продлить до конца октября период оказания финансовой помощи жителям страны, рискующим потерять работу из-за вспышки заболевания. В настоящий момент британское правительство оказывает финансовую поддержку почти 1 млн предприятий и выплачивает зарплаты 7,5 млн жителей страны, которых работодатели отправили в принудительные отпуска из-за вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания. Это больше четверти всех работающих британцев без учета самозанятых.

Власти страны обеспечивают оказавшимся под угрозой увольнения выплату 80% оклада, но не более 2,5 тыс. фунтов (3,1 тыс. долларов) в месяц на человека. Бизнесу правительство еще в марте предоставило кредитные гарантии более чем на 400 млрд долларов. За финансовой поддержкой к властям могут также обращаться самозанятые британцы.



По последним данным британского Минздрава, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании достигло 226 тыс., а количество летальных исходов превысило 32,6 тыс.