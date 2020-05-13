Для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий, через который можно будет оперативно получать информацию о рабочих местах даже в других регионах. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отчитался о проведенном накануне онлайн-приеме граждан на базе правозащитного центра «Единой России». «По итогам приема правозащитный центр обратится в Генпрокуратуру по факту принуждения к увольнению сотрудников сферы торговли из Санкт-Петербурга и Владимирской области. Ситуация носит уже системный характер. Людей заставляют писать заявления на увольнение или на неоплачиваемый отпуск. Они вынужденно уходят на больничный, который им также не оплачивают», — рассказал, в частности, Медведев. По его словам, «таких работодателей (даже понимая, что им тоже непросто) нужно заставлять соблюдать закон».

«Очевидно, что для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий. Такой площадкой может стать портал «Работа в России». Так люди смогут оперативно получать информацию о рабочих местах даже в других регионах», — написал замглавы Совбеза.

Также он отметил, что во многих местах дети-сироты и лица, завершившие обучение в детских домах, не могут получить выплаты по месту проживания из-за отсутствия постоянной регистрации. «Законодательство необходимо пересмотреть, чтобы в том числе упростить порядок постановки таких лиц на учет с целью получения пособий. Госдума и правительство должны обратить внимание на эту проблему», — подчеркнул Медведев.



«По итогам этой встречи мы разработаем поправки в законодательство по линии партии для решения системных проблем. При этом мы не должны забывать об индивидуальном подходе по каждому из обращений, так как за каждой ситуацией стоят конкретные люди со своей жизненной историей», — отметил он.