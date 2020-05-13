Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 21 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,45 рубля (минус 26 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 26 копеек и был равен 79,67 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду внимание участников рынка будет приковано к выступлению председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 72,6—75 рублей.

«Сегодня ждем нейтрального открытия валютного рынка, но шансы того, что пара доллар/рубль пойдет к отметке 75,5, где расположена верхняя граница боковика, все-таки больше, нежели тестирования поддержки», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.