Объем мировой торговли, согласно прогнозам экспертов, в результате пандемии может уменьшиться почти на треть, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на открытии встречи министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Ключевой задачей является преодоление социально-экономических последствий пандемии. Решением этой задачи на национальном уровне занимаются все наши страны. Согласно прогнозам, объем мировой торговли до конца текущего года может снизиться на 13% при оптимистичном сценарии, а при плохом — более чем на 30%», — сказал он.

По словам министра, под угрозой находятся сложившиеся цепочки поставок, инвестиционные и финансовые обмены. «Все это может привести к ухудшению условий жизни населения. Учитывая масштабы негативных явлений, считаем, что справиться с ними в одиночку никому не удастся, требуются согласованные, скоординированные действия», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что определенные договоренности были достигнуты 26 марта на внеочередном саммите G20 в формате видеоконференции, также прорабатываются меры и в рамках других многосторонних региональных форматов.