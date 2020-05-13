Среди сотрудников «Тинькофф» подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, сообщил на конференц-коле председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«На 27 тысяч наших сотрудников приходится лишь 19 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, и, слава богу, все в легкой форме», — отметил он.

По словам Хьюза, ко второй неделе марта свыше 95% офисных сотрудников банка перешли на работу из дома. «На сегодняшний день из офиса продолжают работать лишь порядка 150 сотрудников, выполняющих критически важные для бизнеса функции», — добавил предправления банка.