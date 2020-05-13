Общие сборы страховой компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») в I квартале 2020 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысили 5,3 млрд рублей.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в I квартале 2020 года «Капитал Life» подтвердила свое лидерство в России по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни — в компании обслуживается более 612 тыс. клиентов по НСЖ. Также компания заняла первое место по выплатам, связанным с программами накопительного страхования жизни, — их объем превысил 1 млрд рублей.

Всего в течение I квартала 2020 года «Капитал Life» совершила выплаты 36,7 тыс. клиентов. Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни за этот период превысила 116 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. Максимальная рисковая выплата «Капитал Life» за первые три месяца 2020 года составила 9,7 млн рублей и была перечислена родственникам застрахованного лица в Москве в связи с его скоропостижным уходом из жизни в связи с диагностированием опасного заболевания. Также выплаты по данному риску в размере 3,3 млн и 2,8 млн рублей были осуществлены в Москве и Самарской области соответственно. Доля клиентов «Капитал Life», которые оформили заявления по страховому случаю и получили выплаты полностью дистанционно, в I квартале 2020 года превысила 30%, при этом в начале апреля после введения режима самоизоляции в ряде регионов она достигла 65%.

Генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич прокомментировал результаты деятельности компании в I квартале 2020 года: «Мы продолжаем развивать продажи накопительного страхования жизни через нашу агентскую сеть. Также мы уделили повышенное внимание организации бесперебойного дистанционного обслуживания клиентов на всех этапах взаимодействия с компанией: от заключения нового страхового полиса на сайте компании до удаленного оформления выплаты».

По состоянию на начало 2020 года в «Капитал Life» работали более 7 300 агентов — финансовых консультантов по всей стране. Это самая большая агентская сеть на российском рынке страхования жизни по данным Банка России. «Сегодня мы расширяем нашу агентскую сеть, в том числе за счет обучения профессии страхового агента людей, потерявших работу в условиях коронакризиса и имеющих желание перепрофилироваться, — отмечает Евгений Гуревич. — У нас мощная система дистанционного рекрутинга и обучения, и мы можем принять любое количество новых соискателей вне зависимости от опыта работы в страховании, пола и возраста».

По данным ВСС, общий объем премии на рынке страхования жизни в I квартале 2020 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 108,6 млрд рублей. Наибольшую положительную динамику продемонстрировал сегмент накопительного страхования жизни, показавший рост на 53%.

«Накопительное страхование жизни — стратегически важный вид для нашей компании — демонстрирует уверенный рост в целом по рынку: в общих сборах страховщиков жизни доля НСЖ по сравнению с прошлым годом увеличилась с 19% до 26%, — подчеркивает Евгений Гуревич. — В период турбулентности накопительное страхование жизни является одним из самых востребованных видов страхования — людям надо формировать подушку безопасности и получать страховую защиту в непредвиденных ситуациях. В этой связи следует отметить, что во все наши договоры НСЖ включена выплата в результате смерти по любой причине, то есть страховая защита более 600 тысяч наших клиентов по НСЖ покрывает риски, связанные в том числе с коронавирусом».