РНКБ Банк внедрил новый сервис — дистанционное оформление кредита наличными на любые цели и без залога.

Как рассказали в кредитной организации, получить кредит, не выходя из дома, могут клиенты — физические лица, которые подали заявку в интернет-банке или в мобильном приложении «РНКБ 24/7», а также те клиенты, которым предварительно одобрен кредит наличными по инициативе РНКБ. Каждому клиенту, которому доступна дистанционная выдача, направляется уведомление от банка с предложением воспользоваться новым сервисом.

После уведомления от банка необходимо дождаться звонка сотрудника РНКБ или обратиться в чат мобильного приложения. После одобрения со стороны банка денежные средства автоматически перечисляются на карту заемщика.



Размер кредита при дистанционной выдаче составляет до 500 тыс. рублей включительно со ставкой от 10,9%. При этом клиент также может самостоятельно влиять на ставку: в банке действует программа лояльности, которая дает возможность при соблюдении всех условий получить скидку в размере до 3 процентных пунктов к ставке по кредиту, следует из релиза.