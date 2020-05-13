Минкомсвязь направила российским операторам связи письмо с просьбой продлить до 31 мая возможность осуществлять бесплатные звонки на горячие линии россиянам, находящимся за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Операторам связи было направлено письмо за подписью заместителя главы Минкомсвязи Олега Иванова с просьбой продлить до 31 мая осуществление входящих и исходящих вызовов на телефоны госуслуг для абонентов, находящихся в международном роуминге без взимания платы, в том числе при отрицательном балансе абонентских счетов», — отметили в пресс-службе.

Соответствующая просьба связана с необходимостью поддержки россиян, оказавшихся за рубежом. Представитель Минкомсвязи также напомнил, что посредством горячих линий можно узнать информацию об организации вывозных рейсов для наших соотечественников.