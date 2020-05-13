Россияне подали за прошедшие сутки более 2 млн заявлений на выплату 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом, как передает ТАСС, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На совещании по социально-экономической ситуации председатель правительства напомнил об объявленных президентом РФ дополнительных мерах поддержки в нынешних кризисных условиях. «Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен», — констатировал глава Кабинета министров, уточнив, что в разработке принятых решений принимало участие правительство.

Среди направлений, включенных в пакет мер, Мишустин в первую очередь назвал поддержку семей с детьми: в частности, помощь государства получат родители 27 млн российских детей. «Это двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком, перенос дополнительных выплат для тех семей, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума, на более ранний срок — с 1 июля на 1 июня, расширение списка семей, которые могут рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей и разовая помощь в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет», — перечислил премьер-министр.

По его мнению, не менее важно, что заявление на получение денег можно подать «без сбора каких-либо справок». «Только за прошедшие сутки через сервис государственных услуг было подано более двух миллионов заявлений на эту выплату», — рассказал Мишустин.

Премьер-министр потребовал от руководства Минтруда осуществлять жесткий контроль за своевременностью выплат для семей с детьми. «Все, кто имеет право на выплаты, о которых мы говорим, должны их, конечно, получить без задержек. Поэтому просьба к вам, к Минтруду жестко контролировать доведение этих денежных средств до конкретных получателей», — сказал Мишустин.



Премьер добавил, что совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ необходимо держать на контроле работу электронных сервисов, чтобы люди без проблем могли оставить свои заявки на положенные им выплаты. По словам главы правительства, министр Максут Шадаев уже доложил о том, что активная работа в этом направлении начата с 12 мая.