Премьер-министр России Михаил Мишустин уверен, что россияне и бизнес получат все средства дополнительной поддержки в нынешних кризисных условиях. Для этого председатель правительства потребовал от подчиненных максимально оперативной работы.

«Все меры необходимо внедрять максимально оперативно, прошу вас работать так же активно, как и по предыдущим решениям», — обратился к членам правительства глава Кабинета министров на совещании по социально-экономической ситуации. «Задачи, которые нам поставил президент (России Владимир Путин), — довести средства до людей и бизнеса без задержек — соответственно, нужно все делать без промедлений», — предупредил Мишустин. В четверг он ждет отчета «по нормативным актам, которые необходимы для реализации всех важнейших шагов» по поддержке граждан и экономики.

В СФ оценивают три пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии почти в 3 трлн рублей При этом объем новой программы составит порядка 800 млрд рублей.

«Со всеми вопросами, которые на сегодняшний день перед нами поставлены президентом и людьми, справимся», — уверен премьер-министр.

Председатель правительства поблагодарил министра финансов Антона Силуанова, Федеральную налоговую службу, Федеральное казначейство за уже предпринятые шаги, в частности по созданию системы онлайн-отчетности, которая позволяет отслеживать занятость населения.