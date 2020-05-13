Выплата пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет потребует более 136 млрд рублей. Об этом заявил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании по социально-экономической ситуации, передает ТАСС.

«Планируется, что она будет предоставляться семьям, имеющим <…> детей соответствующего возраста. То есть на 2 миллиона детей средства, которые предполагаются на эту выплату, — это порядка 136 миллиардов рублей», — сказал Котяков.

Более 2 млн заявлений на выплату в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет поступило за сутки через сайт госуслуг.



«На данный момент через портал государственных услуг уже поступило более 2 миллионов заявлений от наших граждан, это будет охватывать более 3 миллионов детей», — сказал министр.