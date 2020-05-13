Минэкономразвития представит в правительство проект постановления об основных параметрах новой кредитной программы, направленной на поддержку занятости населения, сказал глава ведомства Максим Решетников на совещании по социально-экономическим вопросам под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Получить кредит смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют наемных работников и осуществляют деятельность в пострадавших отраслях, а также в отраслях, которые занимаются производством товаров непосредственно на потребительский рынок», — сказал Решетников. По его словам, для микро- и малых предприятий осуществление деятельности подтверждается основным или дополнительным видом деятельности, для средних и крупных — по основному виду деятельности. В программе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации вне зависимости от вида экономической деятельности.

Как отметил Решетников, программа может охватить до 7 млн сотрудников из разных предприятий и организаций. Размер кредита будет определяться из числа работников компании на 1 июня, умноженное на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на число месяцев с даты заключения кредитного договора до 1 декабря. Максимальный срок кредита — шесть месяцев. Стоимость кредита для предприятия будет составлять 2%.

Президент РФ поручил представить план по восстановлению экономики к 1 июня Роспотребнадзор подготовил рекомендации по снятию ограничительных мер в связи с пандемией, которое пройдет в три этапа.

«Как и в зарплатной программе под 0%, кредит выбирается постепенно, размер выдачи в месяц не должен превышать 1 МРОТ на число работников», — пояснил Решетников. По его словам, заем может быть использован на любые цели возобновления предпринимательской деятельности, в первую очередь на выплату заработной платы.

После 1 декабря предприятию дается три месяца, чтобы решить — будет оно обращаться за списанием кредита или станет погашать самостоятельно. Если на 1 марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года — кредит списывается полностью. Если количество сохранилось в размере не менее 80% — половина. «Все списания должны пройти, как и поручил президент, к 1 апреля 2021 года», — подчеркнул Максим Решетников.

В случае невыполнения условий по численности персонала заемщик не сможет претендовать на списание кредита, но он не лишится льготной ставки в 2% до 1 апреля, хотя затем ставка станет рыночной.