Банк России установил официальные курсы валют на 14 мая.

Курс доллара вырос на 14,93 копейки, составив 73,5819 рубля (73,4326 рубля на 13 мая). Курс евро увеличен на 33,81 копейки, до 79,7775 рубля (79,4394 рубля на 13 мая).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,34 рубля (минус 37 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 79,63 рубля (минус 31 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,26—73,7 рубля за доллар и 79,46—79,92 рубля за евро.