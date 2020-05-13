Агентство по страхованию вкладов за апрель текущего года направило 1,2 млрд рублей на расчеты с 10,7 тыс. кредиторов 78 ликвидируемых банков. Такие данные приводятся в среду на сайте АСВ.

В общей сложности с начала 2020 года для расчетов более чем с 93,1 тыс. кредиторов 202 ликвидируемых банков перечислено свыше 23,9 млрд рублей.

По состоянию на 1 мая 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 340 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 45,7%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй очереди — на 35,7%, третьей очереди — на 27,3%.



На 1 мая 2020 года АСВ осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 363 кредитных организациях, в которых зарегистрировано 479,9 тыс. кредиторов с объемом требований 3 трлн 237,3 млрд рублей.