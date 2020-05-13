Почти каждый четвертый российский пользователь (23%) проверял с помощью специальных сервисов, не был ли скомпрометирован его пароль, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Из тех, кто не проверял, более половины (61%) отметили, что не знают, как это сделать.

С ситуацией, когда к приватной информации получал доступ тот, кому она не предназначалась, сталкивались 35% респондентов. В половине из этих случаев (52%) к их аккаунтам получал доступ посторонний.

Отдельные пароли для каждого онлайн-аккаунта создают лишь 39% респондентов, а регулярно их меняют — 38%. Примерно столько же респондентов (37%) сообщили, что стараются не использовать аккаунты в социальных сетях для авторизации на различных сайтах.