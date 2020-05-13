Максимальное значение эквайринговой комиссии с 1 июня по 30 сентября 2020 года при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%, говорится в сообщении Банка России . Такое решение принял 13 мая совет директоров ЦБ.

Данная мера будет распространяться на клиники и больницы, медицинские лаборатории, деятельность лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной, и услуги скорой помощи.

По данным регулятора, принятое решение сократит комиссии более чем в полтора раза от текущего уровня.

Ранее ЦБ ограничил до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.