Двойной экономический шок — из-за коронавируса и падения нефтяных цен с марта — приведет к значительному увеличению кредитных убытков у банков СНГ, при этом эффект будет различным от страны к стране, а наиболее устойчивыми окажутся кредитные портфели российских банков. Об этом говорится в тематическом обзоре Moody's.

Чтобы сравнить уровень уязвимости банковских систем стран СНГ, эксперты рейтингового агентства проанализировали три группы рисков: от потребительского кредитования, кредитования малого и среднего бизнеса и валютного кредитования. Если исходить из этих факторов, то качество активов российских банков наиболее устойчиво, поскольку на кредитование МСБ и розничное кредитование приходятся относительно небольшие доли в их ссудных портфелях, а доля кредитов в иностранной валюте — одна из самых низких в регионе по состоянию на конец марта 2020 года, рассуждают аналитики. Тем не менее они ожидают, что уровень потерь по кредитам превысит 5% от их чистого объема и в России, и в других странах рассматриваемого региона.

Как следует из материалов Moody's, проведенный анализ показал, что потребительские кредиты и кредиты в валюте представляют наибольшие риски для банков в России.

В обзоре отмечается, что банки России и Узбекистана будут иметь самые слабые в регионе запасы капитала после абсорбции кредитных потерь, но этих запасов все равно будет достаточно. При этом из двух указанных банковских систем российская восстановится быстрее благодаря более высокой прибыльности банков.



В числе прочего аналитики указывают, что банки в Казахстане, на Украине и в Армении могут столкнуться с наиболее значительными потерями по кредитам — на уровне 7—8%, но при этом у банков в этих странах сильные буферы капитала для абсорбции этих потерь.