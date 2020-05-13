Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил сделать более гибкой схему выдачи кредитов бизнесу в пострадавших отраслях на поддержку занятости.

Как передает ТАСС, на совещании в среду, которое глава Кабмина провел по видеосвязи из больницы, министр экономического развития Максим Решетников доложил, что проект постановления о таких кредитах будет представлен в правительство 13 мая. Мишустин в свою очередь предложил немножко скорректировать предлагаемую схему выплат. «Можно, мне кажется, дать бизнесу возможность выбора: либо один МРОТ (минимальный размер оплаты труда) ежемесячно в течение полугода, либо по два МРОТ в течение трех месяцев», — сказал премьер, отметив, что речь, таким образом, будет идти о двухмесячных авансах.

Решетников рассказал о новой программе поддержки занятости населения Программа может охватить до 7 млн сотрудников из разных предприятий и организаций.

По его словам, это даст предпринимателям возможность самим определять наиболее удобную для них схему получения средств. «Здесь я рисков не вижу, но зато это даст большую свободу бизнесу для маневра», — сказал Мишустин.



Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших от распространения коронавируса отраслей, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Программа будет рассчитываться по льготной ставке 2%, кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Срок погашения — 1 апреля 2021 года. При этом, по словам Путина, государство само выплатит кредиты предприятий, выданные по новой программе, если работодатели сохранят рабочие места на уровне 90% в течение полугода. Если будет сохранено 80% рабочих мест, то государство выплатит половину кредита и процентов по нему.