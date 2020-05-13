Основной удар кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пришелся на нефтегазовую отрасль России, а потенциальным выходом из него может стать построение инновационной экономики. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Основной удар и основные риски глобальные, стратегические в России сегодня сконцентрированы в нефтегазе, и основные потенциальные направления выхода — это, конечно же, инновационная экономика в целом», — сказал он в ходе трансляции бизнес-школы «Сколково».

«Мне кажется, что этот кризис — это не то что последний звоночек, это какой-то набатный колокол... Главным вызовом стратегии национальной безопасности России с учетом вывода из кризиса становится изменение структуры экономики, становится вызов, который называется «инновационная экономика», — подчеркнул он.

По словам главы «Роснано», необходимо пересмотреть отношение государства к инновационной экономике.

«Это вопрос, из которого следует пересмотр корпоративного законодательства... Пересмотреть Налоговый кодекс, пересмотреть систему образования, которая должна затачиваться не только на чисто задачи образовательно-научные, но и на задачи предпринимательские, — технологическое предпринимательство зарождаться должно», — сказал он.



«Нужна нам целая индустрия private equity — прямых инвестиций, которая в России сегодня в 25 раз меньше, чем в Китае... У нас нет индустрии прямых инвестиций... Прямые инвестиции — это и есть развитие инновационной экономики», — добавил Чубайс.