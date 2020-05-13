Минтруд РФ спрогнозировал нынешний рост числа безработных до 1,4 млн человек, поэтому ситуация не является угрожающей для рынка труда в России. Число безработных было бы выше, если бы не принятые правительством меры поддержки, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«По прогнозам, которые формировал Минтруд, мы действительно прогнозировали рост численности безработных. На сегодняшний день эта цифра достигла 1,4 миллиона человек. Скажу, что данная ситуация нами прогнозировалось. Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не принимало комплекс мер, направленных именно на сохранение занятости, я думаю, что количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше», — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что число 1,4 млн безработных в России вдвое выше уровня начала апреля, ситуация с безработицей в стране непростая и требует дополнительных, комплексных мер поддержки.