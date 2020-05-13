Уголовное дело в отношении финансиста Александра Викторова, обвиняемого в обеспечении операций по незаконному выводу валюты за рубеж, поступило в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, говорится в картотеке суда.

Уголовное дело возбуждено в отношении предполагаемых членов преступной группы по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Как рассказали в прокуратуре Петербурга, пока перед судом предстанет только Викторов, а в отношении остальных расследование продолжается.

По версии следствия, группа финансистов совершала незаконные операции по переводу денежных средств на банковские счета иностранных компаний в период с 2014 по 2016 год на территории Москвы и Петербурга.

«При этом злоумышленники предоставляли агенту валютного контроля — коммерческому банку — документы о проведении валютных операций, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. За весь период преступной деятельности на счета зарубежных компаний было незаконно перечислено более 1,2 млрд рублей», — уточнили в прокуратуре.